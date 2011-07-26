Мобільним інтернетом «МТС Україна» у другому кварталі скористалися 5 млн. осіб

У другому кварталі 2011 року можливостями мобільного доступу в інтернет від МТС скористалося близько п`яти мільйонів користувачів, використовуючи для цього як мобільний телефон, з налаштованим WAP і GPRS / EDGE, так і модеми «МТС Коннект» і «МТС Коннект 3G».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Сумарний обсяг споживаного абонентами МТС мобільного інтернет-трафіку за цей час становив 1675 Терабайт (1,64 петабайта) - в середньому 18,5 ТБ в день.

Левову частку споживання мобільного інтернету абонентами «МТС Україна» складають смартфони та модеми «МТС Коннект» і «МТС Коннект 3G» - понад три мільйони користувачів обрали саме такий варіант інтернет-серфінгу. У порівнянні з I кварталом поточного року, кількість 3G-пристроїв, які реєструються в мережі «МТС Україна» збільшилася на 10%, а приріст трафіку в абонентів GPRS / EDGE за аналогічний період склав 12,5%.

На зростання абонентської бази і приріст трафіку, за оцінками фахівців МТС, вплинули збалансована тарифна політика в сегменті передачі даних і запуск нових маркетингових акцій та спеціальних пропозицій для абонентів.

Довідка УНІАН. Мережа ПрАТ «МТС Україна» охоплює більше 98% території України, на якій проживає 99% населення. Компанія обслуговує більше 18,48 млн. абонентів. Виручка за 2010 рік склала 8,5 млрд. гривень. «МТС Україна» - 100% дочірня компанія ВАТ «Мобільні ТелеСистеми» (МТС), провідного телекомунікаційного оператора в Росії і країнах СНД (консолідована абонбаза складає більше 100 мільйонів абонентів).