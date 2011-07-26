В інфраструктуру української мережі обміну трафіком включено сервер I-ROOT

Кореневий DNS-сервер I-ROOT включений до складу інфраструктури ДП «Українська мережа обміну трафіком» (UA-IX).

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Інтернет Асоціації України (ІнАУ).

Як наголошують у повідомленні, фахівці UA-IX і шведської точки обміну трафіком NETNOD завершили настройку програмного забезпечення і ввели в дію обладнання.

В результаті прямого включення ROOT DNS-сервера в UA-IX вітчизняні інтернет-користувачі отримають більш надійний доступ до інтернету. Можливість використання локального Root-сервера дозволить захистити від колапсу національний сегмент мережі у випадку пошкодження міжнародних магістралей. Таким чином, чим більше розміщено Root-серверів в Україні, тим вища надійність роботи інтернету в країні.

Нагадаємо, що 30 вересня 2010 року на RIPE Regional Meeting в Москві було досягнуто принципової домовленості з Kurtis Lindqvist, генеральним директором шведської точки обміну трафіком NETNOD, щодо включення в UA-IX дзеркала I-ROOT.

Довідка УНІАН. «Українська мережа обміну інтернет-трафіком» (UA-IX) - дочірнє підприємство Інтернет Асоціації України, створене на основі однойменної мережі обміну трафіком, що працює з серпня 2000 року. Метою створення UA-IX було забезпечення максимальної зв`язності мереж українських провайдерів і організація ефективного обміну трафіком між ними за найкоротшими маршрутами без виходу в закордонні мережі. UA-IX є асоційованим членом European Internet Exchange Association (EURO-IX). Сьогодні учасниками UA-IX є понад 110 операторів, інтернет-сервіс-провайдерів та ін.

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