«Альтком» відмовляється назвати ціну оренди "Мрії" для відкриття злітної смуги в Донецьку

У фінансово-промисловій групі «Альтком» відмовляються називати вартість оренди великого вантажного літака Ан-225 «Мрія», що брав участь 26 липня у відкритті нової злітно-посадочної смуги в міжнародному аеропорту «Донецьк».

Про це кореспондентові УНІАН заявили у прес-службі «Альткому», пославшись на комерційну таємницю.

«Ніхто з представників компанії не назве суму, витрачену сьогодні на оренду літака «Мрія», - заявили у прес-службі.

У той же час, віце-прем`єр-міністр України - міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНІКОВ 26 липня на прес-конференції в Донецьку підкреслив, що ці питання сьогодні - не головні, а головне - «картинка».

Відповідаючи на запитання УНІАН, наскільки витратним став цей демонстраційний політ «Мрії», і чи використовувалися цього разу можливості даного літака для перевезення яких-небудь вантажів до Донецька, віце-прем`єр-міністр сказав: «Компанія, яка будувала аеропорт і будує термінал ( Фінансово-промислова група «Альтком» - УНІАН), це вони організували відкриття (злітно-посадкової смуги), тому це питання, напевно, потрібно адресувати їм».

«А що стосується, порожній він чи повний, - ну звичайно, він порожній», - додав віце-прем`єр.

Підсумовуючи сказане, Б.КОЛЕСНІКОВ сказав: «Думаю, що слова Дмитра Менделєєва «Можливість, доведена справою», написані на гербі Донецької області, - це ось одна із картинок. І я вважаю, навіть вона не найголовніша на сьогодні».

Водночас, за довідковими даними сайту «Авіапорт» (http://www.aviaport.ru/), який є інформаційним проектом Галузевого агентства «Авіапорт», вартість оренди літака Ан-225 залежить від характеру вантажу, але одна льотна година «Мрії» (за цінами 2009 року) коштувала дорожче, ніж літака «Руслан». При цьому льотна година оренди «Руслана» коштувала тоді до 25 тис. доларів за годину.

Як повідомляв УНІАН, 26 липня у міжнародному аеропорту «Донецьк» урочисто, під звуки оркестру і з участю танцюристів була відкрита нова злітно-посадкова смуга. Кульмінацією події стало приземлення на нову смугу літака Ан-225 «Мрія», який перед цим зробив декілька демонстраційних кіл над Донецьком.