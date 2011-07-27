Кабмін затвердив перелік об'єктів будівництва автодоріг у Києві вартістю 265 млн. грн.

Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням №503-р від 6 червня ц.р. затвердив перелік об`єктів будівництва автомобільних доріг комунальної власності (включаючи проектно-розвідувальні роботи) та обсяг бюджетних коштів для їх фінансування в розмірі 265 млн. грн.

Про це йдеться в розпорядженні, опублікованому в газеті «Урядовий кур`єр» (№135 від 27 липня ц.р.).

Згідно з документом, цього року планується будівництво транспортної розв`язки (1781,54 кв. м) біля станції метрополітену «Дніпро» вартістю 84,5 млн. грн., будівництво першої черги транспортної розв`язки на примиканні просп. Науки до Столичного шосе вартістю 155,5 млн. грн., а також будівництво Подільського мостового переходу через Дніпро вартістю 25 млн. грн.