Гендиректор "Київавтодору": ремонт тротуарів на мосту Патона завершиться наприкінці жовтня

Генеральний директор комунальної корпорації "Київавтодор" Георгій ГЛІНСЬКИЙ заявляє, що ремонт тротуарів на мосту Патона в столиці завершиться тільки наприкінці жовтня.

Про це пише газета "Хрещатик" (№ 107 (3932) від 27 липня).

Говорячи про повномасштабну реконструкцію моста Патона, він зазначив, що вона не буде розпочата, поки не будуть введені додатково інші мостові переходи.

"Якщо говорити конкретно про міст Патона, то в даний час ми ремонтуємо там тротуари і паралельно розробляємо проект оновлення всього моста. Ми не починаємо повномасштабної реконструкції, поки не будуть введені додатково інші мостові переходи", - сказав Г. ГЛІНСЬКИЙ.

За його словами, "сьогодні вже маємо введений Дарницький автомобільно-залізничний мостовий перехід, побудуємо Подільсько-Воскресенський мостовий перехід, а тоді вже можна приступати до реконструкції моста Патона".

Він додав, що "буде передбачено, звичайно, збільшення кількості смуг руху", а проектанти розглянуть можливість облаштування трамвайного полотна та повернення трамвая.

На питання, чи встигнуть відремонтувати тротуари на мосту Патона до вересня, коли на дорогах в рази збільшиться кількість машин, гендиректор "Київавтодору" сказав, що "все зробити не встигнемо, тому що дуже багато робіт під мостом". "Щодня на об'єкті задіяно приблизно 20 робітників, і ще 60 - під мостом. Тротуари плануємо завершити в кінці жовтня цього року".