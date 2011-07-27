Ціни на нові автомобілі в Європі у 2010 р. знизилися на 2,5%

Брюссель. Ціни на нові автомобілі в Європі у 2010 році знизилися на 2,5%.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це свідчать дані доповіді, опублікованої Єврокомісією.

Єврокомісія зазначає, що зниження цін стало можливим в результаті ряду заходів, вжитих для посилення конкуренції на ринку.

«Приємно бачити, що споживачі в Європі отримують переваги від конкуренції на ринку нових автомобілів, і продовжують радіти значному зниженню цін», - заявив із цього приводу віце-президент Єврокомісії, відповідальний за питання конкуренції, Хоакін АЛМУНЬЯ.

У цілому, різниця в цінах на нові автомобілі в різних країнах-членах ЄС також дещо зменшилася, хоча іноді все ще залишається значною, - зазначають у прес-службі Єврокомісії.

Згідно з результатами доповіді, найбільш значне падіння реальних цін на нові автомобілі у 2010 році було зафіксовано у Словаччині (-17,4%), Болгарії (-13,5%), Словенії (-11,8%) та Чехії (-9, 0%).