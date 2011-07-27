Одеська залізниця у І півріччі збільшила перевезення пасажирів у дальньому сполученні на 2,8%

За січень-червень поточного року в дальньому сполученні послугами Одеської залізниці скористалися 3 млн 448,4 тис. пасажирів, що на 2,8% більше, ніж за аналогічний період 2010 року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Одеської залізниці.

Згідно з повідомленням, у червні цей показник склав 868,7 тис. осіб, що на 2,2% більше, ніж у червні минулого року. Найпопулярнішими напрямами у дальньому сполученні традиційно залишаються київський і кримський.

У приміському сполученні зростання пасажиропотоку в І півріччі склало 1,6%, за півроку пасажири оформили понад 2,6 млн проїзних документів, що на 42,3 тис. перевищує торішній показник. Як нагадують на ОЗ, пік літніх перевезень на залізниці традиційно припадає на липень.