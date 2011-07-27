Івано-Франківський локомотиворемонтний завод збільшив прибуток у 6 разів

ВАТ "Івано-Франківський локомотиворемонтний завод" (м. Івано-Франківськ) у січні-червні збільшило чистий прибуток в 6,1 разів, в порівнянні з аналогічним періодом 2010 року, - до 0,552 млн. грн.

Про це сказано в повідомленні підприємства, опублікованому на сайті ДКЦПФР.

У повідомленні наголошують, що за звітний період завод збільшив чистий дохід на 25,1%, порівняно з аналогічним періодом 2010 року, - до 18,738 млн. грн, а також збільшив валовий дохід (виручку) від реалізації на 24,8% - до 22,358 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, у 2010 році Івано-Франківський локомотиворемонтний завод збільшив чистий прибуток на 4,1%, порівняно 2009 роком, - до 0,203 млн. грн.

Довідка УНІАН. ВАТ "Івано-Франківський локомотиворемонтний завод" (Івано-Франківськ) займається виготовленням продукції, призначеної для залізничного транспорту, і проводить ремонт і модернізацію дрезин, тепловозів, електровозів та іншої залізничної техніки. Основними клієнтами підприємства є залізниці України, металургійні та інші заводи України, компанії і фірми України та зарубіжних країн (Прибалтика, Росія, Молдова та ін.)

100% акцій ВАТ "Івано-Франківський локомотиворемонтний завод" належать державі і знаходяться в управлінні Міністерства інфраструктури України.