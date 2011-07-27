«Укравтохолдинг» у першому півріччі збільшив збиток на 41,5%

ТОВ «Український автомобільний холдинг» («Укравтохолдинг»), яке входить в корпорацію «Богдан», в січні-червні збільшило чистий збиток на 41,5%, в порівнянні з аналогічним періодом 2010 року, до 26,978 млн. грн.

Про це сказано в повідомленні компанії, опублікованому на сайті ДКЦПФР.

У повідомленні наголошують, що в січні-червні "Укравтохолдинг" скоротив чистий дохід на 53,1%, порівняно з аналогічним періодом 2010 року, - до 300,769 млн. грн., а також скоротив валовий дохід (виручку) від реалізації на 52,7% - до 361,395 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, у 2010 році "Укравтохолдинг" скоротив чистий збиток на 89,5%, в порівнянні з 2009 роком, - до 6,591 млн. грн.

Довідка УНІАН. ТОВ «Український автомобільний холдинг» входить до корпорації «Богдан» і спеціалізується на продажах нових автомобілів (у тому числі за допомогою банківського кредитування).

«Український автомобільний холдинг» має власну мережу із 37 філій по всій території України. Крім того, компанія працює з більш ніж 100 залученими дилерськими компаніями.

100% статутного капіталу ТОВ «Український автомобільний холдинг» належить компанії Autoretail Holding Limited (Кіпр).