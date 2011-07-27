Директором із інвестицій Intel Capital в СНД призначено Красних

Директором із інвестицій глобального інвестиційного фонду Intel Capital в Росії та інших країнах СНД призначений Максим КРАСНИХ.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі корпорації Intel.

Як наголошують в повідомленні, до приходу в Intel М.КРАСНИХ виконував обов`язки інвестиційного директора в Alfa Capital Partners, раніше працював у підрозділі Corporate Finance and Transaction Services Group компанії PriceWaterhouseCoopers. Має ступінь MBA (Колумбійський університет, Нью-Йорк) і ступінь магістра з фінансів (Фінансовий університет при Уряді РФ, Москва).

Довідка УНІАН. Глобальний інвестиційний фонд корпорації Intel Capital вкладає кошти в нові компанії, що працюють в технологічному секторі. З 1991 р. Intel Capital інвестував більше 10 млрд. дол. в 1140 компаній з 50 країн. В Україні Intel Capital інвестував у компанію «Українські новітні технології».

Intel - світовий лідер у розробці інноваційних рішень для обчислювальної техніки, зокрема процесорів для комп`ютерів. У 2 кварталі 2011 року чистий прибуток корпорації Intel (США) склав 3 млрд. дол., виручка - 13 млрд. дол.