Україна та Туреччина переглянуть умови повітряного сполучення

Уряди України та Турецької Республіки підпишуть нову угоду про повітряне сполучення.

Відповідний проект розпорядження Кабінету міністрів України за поданням віце-прем`єр-міністра - міністра інфраструктури України Бориса КОЛЕСНІКОВА був схвалений сьогодні, 27 липня, на засіданні уряду, повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури.

Згідно з повідомленням, нова Угода визначатиме порядок регулювання міжнародних польотів при експлуатації договірних ліній між Україною та Туреччиною; порядок призначення авіапідприємств, а також встановлюватиме умови, згідно з якими авіапідприємствам надаватимуться й скасовуватимуться дозволи на виконання регулярних польотів.

Крім того, Угода передбачає взаємне визнання посвідчень членів екіпажу, встановлює механізм інспекції авіапідприємств із метою оцінки їх відповідності стандартам Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО), міститиме положення щодо авіаційної безпеки тощо.

Як зазначають у міністерстві, укладення угоди між Кабінетом міністрів України і Урядом Турецької Республіки про повітряне сполучення дозволить удосконалити двосторонню договірно-правову базу з виконання регулярного повітряного сполучення між Україною та Туреччиною.