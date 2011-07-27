Більше 37% доходів "Укртелекому" припадає на послуги міського телефонного зв'язку

Основна частка доходів ПАТ "Укртелеком" в 1-му півріччі 2011 року припала на послуги місцевого міської фіксованого телефонного зв`язку - 37,5%. Про це йдеться у фінансовому звіті компанії, опублікованому Держкомісією з цінних паперів та фондового ринку.

Доходи від міського телефонного зв`язку склали 1,48 млрд. грн., їх питома вага в структурі доходів компанії - 37,5% (в 1-му кварталі 2011 р. - 37,0%).

Міжміський та міжнародний телефонний зв`язок приніс компанії за звітний період майже 1,28 млрд. грн., його питома вага в структурі доходів склав 32,3% (в 1-му кварталі 2011 р. - 32,7%).

На третій позиції в структурі доходів компанії - комп`ютерний зв`язок (включаючи широкосмуговий доступ до Інтернету та інші види передачі даних), доходи від яких склали 736,9 млн. грн., питома вага в структурі доходів - 18,9% (в 1-м кварталі 2011 року - 18,6%).

Доходи від мобільного зв`язку склали 175 млн. грн., від сільського зв`язку - 139,1 млн. грн., від проводового мовлення - 92,3 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, чистий збиток "Укртелекому" в 1-му півріччі 2011 року склав 215,41 млн. грн. Обсяг доходів від наданих послуг зв`язку склав 3 млрд. 920,8 млн. грн., що на 81 млн. грн., або на 2,0%, менше аналогічного періоду минулого року.

Довідка УНІАН. Компанія "Укртелеком" - найбільший оператор фіксованого зв`язку України. Кількість абонентів фіксованого телефонного зв`язку складає понад 10,2 млн. абонентів, широкосмугового інтернету - понад 1,1 млн. осіб. Компанія також надає послуги мобільного зв`язку.

Основним акціонером компанії є ТОВ "ЕСУ" (належить австрійській компанії EPIC) - 92,79%, решта акцій належить 61 182 фізичним та юридичним особам.