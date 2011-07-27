ЄБРР схвалив надання Interleaseinvest 75 млн. євро кредиту
Рада директорів Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) 26 липня схвалила надання Interleaseinvest LLC кредиту на суму 75 млн. євро.
Про це УНІАН повідомив провідний радник ЄБРР в Україні Антон УСОВ.
Згідно з інформацією про проект, розміщеної на сайті ЄБРР, кредит надається «як часткове фінансування придбання близько 3 тис. нових вантажних вагонів з метою задоволення зростаючого попиту на послуги компанії».
Також повідомляється, що загальна вартість проекту оцінюється в 300 млн. євро.
Довідка УНІАН. ТОВ «Інтерлізінвест» є приватним постачальником вантажних вагонів для операційної оренди з метою залізничних перевезень вантажів для корпоративних клієнтів в Україні. В даний час компанія має близько 1 200 вагонів і обслуговує клієнтів українських галузей промисловості.