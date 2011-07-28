У Києві до 1 серпня частково буде заборонений авторух по мостовому переході

У Києві з 10.00 28 липня до 16.00 1 серпня цього року буде заборонений рух автотранспорту з правого берега Дніпра на лівий по залізнично-автомобільному мостовому переході.

Про це УНІАН повідомили у відділі інформаційного забезпечення Київської міської держадміністрації.

«Південно-Західна залізниця повідомляє, що у зв’язку із монтажем спеціальних конструкцій (деформаційних пристроїв) на залізнично-автомобільному мостовому переході через Дніпро, з 10.00 год. 28 липня до 16.00 год. 1 серпня поточного року рух автотранспорту з правого берега Дніпра на лівий по мосту буде заборонено», – йдеться у повідомленні КМДА.