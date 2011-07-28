На кордоні з Румунією можуть відкрити три пункти пропуску для автомобільного сполучення

Кабінет Міністрів України здійснює заходи, спрямовані на підписання міждержавного договору з урядом Румунії про відкриття пунктів пропуску для міжнародного автомобільного сполучення «Дяковці–Раковець», «Красноїльськ–Вікову де Сус» і «Руська–Ульма».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної митної служби України, про це заявив голова відомства Ігор КАЛЄТНІК під час розширеної виїзної колегії в Чернівцях.

На сьогодні ці пункти пропуску визначені як місцеві для перетину кордону жителями прикордонних районів. З урахуванням компактного проживання на території Сторожинецького, Путильського, Глибоцького і Герцаївського районів Чернівецької області етнічних румун, це дасть змогу жителям прикордонних регіонів швидко і комфортно перетинати кордон.

І.КАЛЄТНІК підкреслив, що сподівається на вирішення даного питання найближчим часом.