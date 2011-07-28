«Укрзалізниця» збільшує перевезення автомобілів

Цього року Укрзалізниця продовжує перевозити не тільки пасажирів, а й їхні автомобілі за допомогою автомобілевозів. Як повідомляє відомство, за п`ять місяців цього року перевезено 1338 автомобілів, що на 161 більше, ніж за відповідний період минулого року. Ця цифра зростає з року в рік. Зокрема, найбільшою популярністю користуються напрямки Київ-Сімферополь - майже 700 автомобілів, Київ-Дніпропетровськ - майже 450 автомобілів. Також автомобілі курсують у напрямках Харкова, Донецька і Ужгорода.

Вартість перевезення автомобіля:

Київ-Дніпропетровськ - 385,2 грн. за тонну,

Київ-Сімферополь - 633,6 грн. за тонну,

Київ-Харків - 363,6 грн. за тонну,

Донецьк-Київ - 553,2 грн. за тонну,

Київ-Ужгород - 588 грн. за тонну.

Довідка УНІАН. Автомобілевоз - двоярусний вагон з 8 місцями для автомобілів (максимально допустима висота автомобіля - 1,7 м). Місця забезпечені блокуваннями автомобілів під час руху поїзда, а вагон захищений сіткою.

Замовити вагон-автомобілевоз можна за телефонами:

Київ-Пасажирський тел. (044) 465-20-55,

Харків-Пасажирський тел. (057) 721-20-28,

Сімферополь тел. (0652) 66-32-57,

Дніпропетровськ тел. (0562) 33-63-95.

Під час замовлення послуги, ви отримаєте консультацію, а також розрахунок вартості оренди місця.