У Бельгії заарештували кіпрське судно з десятьма українцями у складі екіпажу

У порту м. Гент (Бельгія) заарештовано судно “Eleousa Trikoukiotisa” (судновласник – кіпрська компанія «Ocean Tankers»), до складу екіпажу якого входить 10 громадян України.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України з посиланням на інформацію посольства України в Королівстві Бельгія.

Згадане судно перебуває під арештом у бельгійському порту з початку червня ц.р. у зв’язку із заборгованістю судновласника перед екіпажем. Станом на цей час екіпаж забезпечений продуктами харчування і питною водою, стан здоров’я українських моряків задовільний.

27 липня ц.р. співробітники посольства України взяли участь у зустрічі працівників Адміністрації порту м.Гент, інспекторів Міжнародної профспілки моряків та представників екіпажу зазначеного судна, в ході якої було порушено питання щодо очікуваного завершення переговорів судновласника з кредиторами з метою покриття заборгованості.

Членам екіпажу судна запропоновано уповноважити Міжнародну профспілку моряків представляти їх інтереси у випадку негативних результатів кредитних переговорів.

Проведення наступної зустрічі у цій справі заплановане на 2 серпня ц.р.

Посольство України в Королівстві Бельгія підтримує постійний контакт з українськими моряками та тримає цю справу на особливому контролі.