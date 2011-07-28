Перша черга смуги аеропорту «Львів» буде відкрита до Дня Незалежності

Перша черга злітно-посадкової смуги аеропорту «Львів» буде відкрита до Дня Незалежності України.

Як повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури, про це сказав сьогодні, 28 липня, віце-прем'єр-міністр України - міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНИКОВ під час робочої поїздки до Львова.

Він підкреслив, що в цілому роботи на злітно-посадковій смузі планується завершити в грудні цього року. Потім до кінця року смуга і новий пасажирський термінал у Львові буде зданий в експлуатацію.

«Тут зможе працювати до 2,5 тис. фахівців», - сказав віце-прем'єр-міністр України.

При цьому старий термінал аеропорту буде використовуватися як адміністративно-діловий центр авіації та обслуговувати VIP-пасажирів.

Нагадаємо, згідно з проектом, злітно-посадкова смуга буде продовжена на 795 м, і після реконструкції її довжина складе 3305 метрів. Новий аеровокзал з пропускною спроможністю до 2000 пасажирів на годину буде відповідати всім вимогам терміналів міжнародних аеропортів.