Охорона Донецької залізниці з початку року попередила крадіжки на 176 млн грн.

З початку 2011 року працівники спільних оперативних груп воєнізованої охорони Донецької залізниці попередили 214 випадків розкрадання вантажів та матеріальних цінностей залізниці на загальну суму 175,9 тис. гривень.

Про це повідомляє прес-служба Донецької залізниці.

В ході проведених заходів, спрямованих на стабілізацію оперативної ситуації на станціях і ділянках залізниці, затримано та передано правоохоронним органам 290 розкрадачів для вжиття заходів згідно з чинним законодавством.

Як правило, об'єктами посягань стають вантажі, що перевозяться на відкритому рухомому складі, у першу чергу це вироби з чорних металів, металобрухт і вугілля.

З метою попередження розкрадань працівниками воєнізованої охорони супроводжено більше 24 тис. поїздів з номенклатурними та іншими цінними вантажами. Під час супроводу, з метою відбиття нападів зловмисників на вантажі, як запобіжний засіб, 10 разів застосовувалася табельна зброю.

Також за вказаний період, відповідно до статті 109 Кодексу України про адміністративні правопорушення, з метою припинення перебування сторонніх осіб на території об'єктів залізниці, переходу залізничної колії у невстановлених місцях затримано 392 особи, з яких 345 були притягнуті до адміністративної відповідальності у вигляді штрафів.

Як зазначають на ДЗ, зберігається зростання несанкціонованого втручання в діяльність залізниці у вигляді пошкодження засобів сигналізації та зв'язку, рухомого складу, верхньої будови колії та іншого інженерно-технічного облаштування. За І півріччя таких випадків налічується 346, сума збитків складає 930,6 тис. гривень.

Крім того, нерідкими є випадки проявів вандалізму на станціях та інших об'єктах залізниці, серед яких сторонні предмети на залізничній колії, кидання камінням у поїзди, розбивання світлофорів. Всі ці дії завдають значних матеріальних збитків, провокують збій в експлуатаційній роботі залізниці, наражаючи на небезпеку життя працівників транспорту та пасажирів. За подібні факти затримано і передано до міліції 161 особа.

Крім того, згідно з повідомленням, для підтримки правопорядку в пасажирських поїздах, рішенням керівництва «Укрзалізниці» від 1 червня 2011 року, забезпечено їх супроводження нарядами відомчої воєнізованої охорони. Головним завданням працівників воєнізованої охорони при супроводженні пасажирських поїздів є попередження правопорушень, серед яких: розпивання спиртних напоїв, паління, викидання сміття з вікон, пошкодження вагонного обладнання, посадка - висадка на ходу проходження поїзда та ін. В даний час супроводжується 14 пар пасажирських поїздів формування ДЗ. В результаті проведеної роботи припинено понад 1 тис. правопорушень, 11 осіб за вчинені дії передані до органів транспортної міліції для вжиття заходів відповідно до закону.

Довідка УНІАН. 6 січня 2011 вступив в силу Закон України 2742-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за втручання в діяльність транспорту».

Зазначений Закон, зокрема, передбачає підвищення розмірів штрафних санкцій більш ніж у 4 рази за порушення правил з охорони порядку і безпеки руху на залізничному транспорті.