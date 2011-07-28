«Азовмаш» виготовить партію нових платформ, що не мають аналогів у СНД

Маріупольське ВАТ «Азовмаш» виготовить партію нових залізничних платформ, що не мають аналогів у СНД.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ВАТ «Азовмаш».

Згідно з повідомленням, на підприємстві створена зчленована платформа вантажопідйомністю 109,5 тонни і вагою тари 30,7 тонни, два дослідні зразки вже успішно пройшли цикл випробувань. Нові платформи будуть виготовлятися в ПАТ «Азовзагальмаш» (входить у сферу корпоративного впливу ВАТ «Азовмаш»).

У повідомленні зазначено, що вчора, 27 липня, у ПАТ «Азовзагальмаш» пройшло засідання приймальної комісії під головуванням заступника начальника головного управління вагонного господарства «Укрзалізниці» Броніслава КУЧЕРА щодо запуску у виробництво цієї зчленованої платформи для перевезення контейнерів.

За інформацією прес-служби "Азовмаша", за підсумками засідання комісії Б. КУЧЕР відзначив, що «за новими платформами - майбутнє». «Створена конструкція більш надійна, ніж експлуатовані зараз довгобазні платформи, ремонтопридатна. При експлуатації зчленованих платформ для перевезення контейнерів конструкції азовмашевскіх фахівців провізна спроможність залізничного складу збільшується на 30% порівняно з існуючими платформами-контейнеровозами», - пояснив Б. КУЧЕР.

Комісія підписала акт про дозвіл на виробництво партії зчленованих платформ у ПАТ «Азовзагальмаш», які пройдуть потім експлуатаційні випробування. За їх результатами буде прийнято рішення про взяття нової продукції заводу на серійне виробництво.

Довідка УНІАН. ВАТ «Азовмаш» (м. Маріуполь, Донецька область) - одне з найбільших машинобудівних підприємств України, відомий на світовому ринку постачальник залізничних вантажних вагонів і платформ, автопаливозаправників, автоперевізників, металургійного, гірничорудного і кранового устаткування та інших видів продукції.

Сьогодні «Азовмаш» поставляє свою продукцію більш ніж у 20 країн світу.

ВАТ «Азовмаш» - керуюча компанія. У сфері корпоративного впливу ВАТ «Азовмаш» - ПАТ «Азовзагальмаш», ВАТ «Маріупольський завод важкого машинобудування», ПАТ Головний спеціалізований конструкторсько-технологічний інститут». Тісно співпрацює з «Азовмашем» ПрАТ «АзовЕлектроСталь».

50%+1 акція ВАТ «Азовмаш» належить ФДМУ, 50% - 1 - ЗАТ «УПТК».