УЗ електрифікує 95 км ділянки Полтава - Кременчук - Бурти

Для впровадження швидкісного руху в 2011 році «Укрзалізниця» електрифікує 95 км ділянки Полтава-Кременчук-Бурти (Мала Перещепинська - Кременчук). Про це УНІАН повідомили в прес-службі відомства.

Згідно з повідомленням, крім того, буде проводиться електрифікація 176 км ділянки Полтава-Красноград-Лозова, роботи на цій ділянці продовжаться і наступного року.

Як наголошується в повідомленні, у 1 півріччі для електрифікації цих ділянок встановлено 3726 опор контактної мережі, 1304 фундаменти, 442 анкера, змонтовано 829 консолей та 760 кронштейнів, на ділянці Полтава - Кременчук побудована високовольтна лінія 10 кВ довжиною 22 км.

Як зазначають у відомстві, більшість робіт з модернізації і ремонтів основних засобів господарства електропостачання у цьому році здійснюється на напрямках впровадження швидкісного руху поїздів: Київ-Коростень-Львів і Київ-Полтава-Красноград-Лозова-Донецьк. Зокрема, для поновлення контактної мережі замінено 1773 опори, 110 км контактного проводу, 136 км несучого тросу, 18,5 тис. шт. високовольтних ізоляторів. Для поліпшення стану високовольтних ліній електропередач пристроїв сигналізації, централізації та блокування замінено 870 опор, 151 км дротів, 7,6 тис. шт. ізоляторів. Також модернізовано 2 тягові підстанції постійного струму, відремонтовано 7 силових трансформаторів, замінено 13 високовольтних вимикачів контактної мережі.

Нагадаємо, в цілому експлуатаційна довжина електрифікованих колій залізниць України становить 45% від загальної експлуатаційної довжини при цьому питома вага електротяги в експлуатаційній роботі перевищує 89,7%.

Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» затвердила програму електрифікації на 2011-2016 рр.., згідно з якою в найближчі шість років відомство планує електрифікувати в цілому 1562 км експлуатаційної довжини залізничних шляхів. Електрифікація буде проведена на ділянках, що знаходяться на напрямках розмежування руху пасажирських і вантажних поїздів і на ділянках впровадження швидкісного руху по п'яти залізницям: Південній, Одеській, Придніпровській, Південно-Західній та Донецькій.