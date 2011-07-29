«Укрзалізниця» нагадує про заборону паління на вокзалах і в поїздах

У зв'язку з посиленням спекотної погоди «Укрзалізниця» нагадує про заборону паління у поїздах, на території вокзалів та станцій згідно з правилами «Перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України» Як повідомляє прес-центр, правила категорично забороняють паління в вагонах поїздів (пункт 7.17 розділу 7 в редакції наказу Міністерства транспорту та зв'язку N 943 від 09.09.2009).

Крім того, відповідно до статті 110 Кодексу про адміністративні правопорушення, паління у вагонах (у тому числі в тамбурах) тягне за собою попередження або стягнення штрафу від 5 до 20 неоподатковуваних мінімумів (85-340 гривень).