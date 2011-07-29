Залізниці України вводять посаду комерційного агента

Залізниці Україні вводять нову посаду - комерційного агента.

Як повідомляє УНІАН прес-центр відомства, генеральний директор «Укрзалізниці» Володимир КОЗАК дав доручення до вересня поточного року визначити потребу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців для роботи на посаді «Агент комерційний».

«У вантажних перевезеннях до кінця року буде повністю змінена технологія роботи товарних контор у зв'язку з переходом на електронний документообіг. Зараз ми визначаємо технологію і завантаження комерційного агента і розглядаємо можливість збільшення заробітної плати працівникам, де це необхідно», - зазначив В. КОЗАК. За його дорученням будуть розроблені рекомендовані положення щодо стимулювання праці агентів комерційних за показниками роботи.

Також зараз розробляється освітньо-професійна програма цільового навчання на базі Центрів професійного розвитку залізниць для навчання відповідних категорій працівників комерційного господарства, які плануються на заміщення посади «Агент комерційний».

До листопада поточного року на базі Центру професійного розвитку персоналу залізниць буде проведено цільове навчання працівників, які визначені для заміщення новоствореної посади.

Нагадаємо, що з 1 липня 2011 року на залізницях України був введений електронний документообіг при перевезенні вантажів у внутрішньому сполученні. Враховуючи це, для фахівців, що оформляють документи при вантажних перевезеннях, буде проведено спеціальне навчання для отримання нової професії - агента комерційного.