Південно-Західна залізниця тимчасово скасувала курсування двох приміських потягів

Південно-західна залізниця у зв'язку з тимчасовим зменшенням пасажиропотоку на ділянці Коростень - Овруч - Білокоровичі скасувала курсування двох приміських поїздів. Як повідомляє прес-служба ПЗЗ, з 22 липня по 26 серпня поточного року скасовано курсування дизель-поїзда № 874/873 сполученням Коростень - Возляково, а з 24 липня по 21 серпня скасовано курсування дизель-поїзда № 875/876 Київ - Козятин.

Щоб уникнути непорозумінь, ПЗЗ закликає пасажирів звертати увагу на зміни в розкладі руху поїздів приміського сполучення.