У Києві майже на місяць закриють рух тролейбуса № 14

У Києві в зв'язку з проведенням капітального ремонту бульвару Лесі Українки майже на місяць буде закрито рух тролейбуса № 14.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, зокрема, цей тролейбус не курсуватиме з 30 липня по 20 серпня 2011 року.

Також тимчасово буде закрито рух тролейбуса № 38 - з 30 до 31 липня.

На цей період буде організовано роботу автобусних маршрутів: № 14 «Ботанічний сад - Залізничний вокзал» (траса слідування тролейбусного маршруту № 14); № 38 «Музей історії ВВВ - ст. м. «Видубичі» (траса слідування тролейбусного маршруту № 14) з правом проїзду з місячними проїзними квитками, придбаними для проїзду в тролейбусі.

Також у зв'язку з капітальним ремонтом проїжджої частини на бульварі Лесі Українки з 23.00 29 липня до 06.00 1 серпня буде частково обмежено рух автотранспорту на ділянці від провулка Щорса до вул. Басейної.

Крім того, через реконструкцію проспекту Миколи Бажана з 23.00 29 липня до 06.00 1 серпня буде частково обмежено рух автотранспорту на ділянці від Харківської площі до Харківського шляхопроводу.