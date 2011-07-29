Донецька залізниця через спеку вживає додаткові заходи безпеки

Донецька залізниця у зв'язку з підвищенням температури в Україні вживає додаткові заходи для забезпечення безпеки руху поїздів.

Як повідомляє УНІАН прес-служба Донецької залізниці, це пов'язано з фізичними процесами, що відбуваються у рейках при їх нагріванні.

Зокрема, організовано цілодобове чергування аварійних бригад, укомплектованих всім необхідним інвентарем.

Як наголошується в повідомленні, залізнична колія щодня піддається температурним і динамічним впливам. Проте під впливом аномально високих або низьких температур змінюється стан верхньої будови шляху, зокрема рейок і стикових накладок. Коли температура повітря значно підвищується, метал, з якого виготовлені рейки, розширюється. Це може деформувати шлях і таким чином загрожувати безпеці руху. Тому в даний час проводиться посилена перевірка стану залізничного полотна. Зокрема, працівники колійного господарства залізниці організували щоденні додаткові обходи шляхів, при яких досвідчені фахівці за допомогою колієвимірювальних і дефектоскопічних приладів перевіряють стан рейкошпальної решітки і зазори в стиках рейок. Вимірювання температури рейок у період найбільш високих температур проводяться щогодини.

За даними ДЗ, у спекотні літні дні на деяких ділянках рейки залізничного полотна розігріваються до більше 50°С. Приміром, рекордна температура ДЗ була зафіксована 27 липня по станції Волноваха - 57°С.

Як наголошується в повідомленні, висока температура вимагає зміни умов експлуатації залізниці аби забезпечити необхідний рівень безпеки. За правилами експлуатації, якщо температура рейок більше 50°С, то швидкість руху поїздів обмежується. На сьогодні попередження про обмеження швидкості діє в основному з 12 по 18 годин.

Крім того, через спеку і для поліпшення умов проїзду пасажирів на ДЗ проводяться контрольні перевірки систем водопостачання, вентиляції та кондиціювання в пасажирських поїздах. Перед кожним відправленням у рейс обов'язково оглядається усе обладнання вагона. У кожному вагоні обов'язково є аптечка для надання першої медичної допомоги. Якщо пасажиру стане погано, потрібно звернутися до провідника або начальника поїзда, у разі необхідності начальник поїзда може викликати «швидку» до найближчої станції.

На вокзалах Донецької залізниці працюють медичні пункти, де можна отримати консультацію фахівця, а в разі важкого стану - медичну допомогу.