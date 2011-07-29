Станцію метро «Виставковий центр» у Києві відкриють до кінця року

До кінця цього року у столиці відкриють станцію метро «Виставковий центр».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на начальника комунального підприємства «Київський метрополітен» Володимира ФЕДОРЕНКА.

«Цього року маємо завдання відкрити станцію «Виставковий центр», а у 2012 році будуть введені в експлуатацію ще дві нові станції Куренівсько-Червоноармійської лінії метро в бік масиву Теремки. Їхні робочі назви – «Іподром» та «Одеська». Між станціями будуть перегони 850 м і 1,5 км, а це дуже великий обсяг будівництва», - відзначив В.ФЕДОРЕНКО.

Він також додав, що у 2012 році планується розпочати будівництво лінії метро на житловий масив «Троєщина». За словами начальника метрополітену, сьогодні розглядають два варіанти проходження лінії метро в лівобережній частині столиці: вулицею Бальзака і вулицею Маяковського. На будівництво кожної станції потрібно 2-3 роки.

Загалом, як поінформував В.ФЕДОРЕНКО, згідно зі Стратегією розвитку столиці, до 2025 року планується ввести в експлуатацію ще 31 станцію метрополітену, а також побудувати нове депо - «Теремки».

Говорячи про перспективи розвитку столичного метро до 2025 року, В.ФЕДОРЕНКО також розповів, що планується вдосконалити систему навігації пасажирів: кожній лінії привласнити колір, кожній станції надати номер. «Це зручно для іноземних туристів, яким важко запам`ятати українські назви станцій», - зазначив він.

Крім того, за словами начальника КП «Київський метрополітен», враховуючи постійний приріст населення столиці, сьогодні існує необхідність збільшувати рухомий склад та зменшувати інтервали руху між потягами.

«Ми врахували ці особливості в проекті Стратегії. Відтак на нових лініях у нас запроектовані станції, розраховані на шість вагонів. Це значно збільшить пропускну спроможність метрополітену. На жаль, на діючих станціях не можна збільшувати довжину рухомого складу, оскільки для цього доведеться закривати на тривалий час станцію, щоб розширювати і добудовувати її на 20 м у довжину, а це не доцільно», - пояснив керівник столичної підземки.