Кабмін виділив 100 млн. грн. на будівництво метро в Харкові - Добкін

Кабінет Міністрів України прийняв рішення про виділення Харкову близько 100 млн. грн. на будівництво станції метро «Перемога».

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на голову ОДА Михайла ДОБКІНА.

Він зазначив, що гроші надійдуть восени і будуть освоєні до кінця поточного року.

«Ці гроші будуть освоєні в 2011 році виключно на будівництво станції метро «Перемога». Думаю, ми почнемо отримувати ці кошти, починаючи з вересня. Часу у нас мало, необхідно буде освоювати по 25 млн. грн. на місяць - це не так і мало», - сказав М.ДОБКІН.

Довідка УНІАН. «Проспект Перемоги» - майбутня 30-а станція Харківського метрополітену, яку в даний час будують. Буде розташована на Олексіївській лінії метро, відразу за станцією «Олексіївська» і стане кінцевою цієї лінії. Біля станції розташований Олексіївський ринок, трамвайна лінія по проспекту Перемоги і коло розвороту тролейбусів.

Харківський метрополітен - другий за кількістю станцій і довжині ліній в Україні. Перевозить на рік до 282 млн. пасажирів. Метрополітен введений в експлуатацію 23 серпня 1975 року. Загальна довжина ліній становить близько 35,6 км. В даний час харківське метро налічує 29 станцій, які розташовуються на трьох лініях: Холодногірсько-Заводській, Салтівській і Олексіївській.