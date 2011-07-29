Понад 70% перевізних документів УЗ вже оформляють за допомогою електронних накладних

Станом на 28 липня понад 70% перевізних документів «Укрзалізниці» оформляються за безпаперовою технологією через АС «Клієнт УЗ» (автоматизована система).

Як повідомляє прес-центр «Укрзалізниці», при цьому понад 45% клієнтів здійснюють операції з використанням ЄЦП (електронного цифрового підпису). В цілому, на сьогодні до АС «Клієнт УЗ» підключилося 6578 вантажовідправників.

Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» розраховує до кінця 2012 року повністю відмовитися від паперового документообігу при вантажоперевезеннях усередині України.

Довідка УНІАН. З 1 липня 2011 року “Укрзалізниця” перейшла з паперового на електронне оформлення документів при перевезенні вантажів у внутрішньому сполученні.

В основі електронного документообігу лежить обмін даними автоматизованих систем залізниці і клієнта із застосуванням електронного цифрового підпису, якому засвідчується електронна накладна. Електронні документи застосовуватимуться на всіх етапах перевізного процесу - від узгодження заявки до моменту отримання вантажу.

Електронний документообіг здійснюється за допомогою автоматизованої системи - АС «Клієнт УЗ». Перше оформлення, при якому весь необхідний документообіг здійснювався в електронному вигляді за допомогою системи «Клієнт-УЗ», здійснене 1 липня у Запорізькій області між станціями «Кушугум»-«Запоріжжя-Ліве» Придніпровської залізниці.