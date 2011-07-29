Коломойський купує датську авіакомпанію Cimber Sterling

Акціонери датської авіакомпанії Cimber Sterling сьогодні на загальних зборах схвалили збільшення капіталу компанії й купівлю акцій, емісія яких проводиться з метою збільшення капіталу, кіпрською компанією Mansvell.

Про це повідомляється на сайті авікомпанії.

Таким чином, Mansvell буде мажоритарним акціонером Sterling Cimber і володітиме до 70% акцій компанії. «Основним акціонером Mansvell є Ігор КОЛОМОЙСЬКИЙ, який також має інтереси в українській авіації через інтереси в таких компаніях, як «АероСвіт» і «Дніпроавіа», - зазначив у своєму виступі перед акціонерами голова датської авіакомпанії Вільгельм ХАН-ПЕТЕРСЕН.

Загальні збори затвердили збільшення капіталу на 110,5 млн. акцій, що відповідає загальній сумі інвестицій дещо більше 167 млн. датських крон (близько 31,67 млн. дол. США).

Як повідомляв УНІАН, раніше датська авіакомпанія Cimber Sterling уклала угоду з Mansvell Enterprises Ltd (Кіпр), згідно з якою кіпрська компанія викупить понад 110 млн. акцій Cimber Sterling, емісія яких буде проведена, за 165 млн. датських крон (близько 31,67 млн. дол. США). Цю угоду підписано з метою довгострокового зміцнення капітальної бази й стратегічних позицій на ринку Cimber Sterling.

Mansvell нещодавно придбала шведську регіональну авіакомпанію Skyways, що базується в Стокгольмі, і City Airline, що базується в Гетеборзі.

Як повідомлялося, ці придбання й зміцнення капітальної бази Cimber Sterling дозволять Mansvell створити провідну скандинавську регіональну авіакомпанію.