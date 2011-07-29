В Україні можуть створити єдину морську пошуково-рятувальну службу

Міністерство інфраструктури України з метою забезпечення належного функціонування системи пошуку і порятунку на морі виступає з ініціативою створення Морської пошуково-рятувальної служби.

Як повідомила УНІАН прес-служба міністерства, відповідний проект постанови Кабінету міністрів України «Про забезпечення системи пошуку і порятунку на морі» розроблений Міністерством інфраструктури України і виноситься на громадське обговорення.

Згідно з повідомленням, зараз функції із забезпечення пошуку і порятунку на морі виконуються різними підприємствами, які належать до сфери управління Мінінфраструктури. Така розгалуженість призводить до відсутності єдиної політики, неможливості здійснювати якісне управління і забезпечувати ефективне функціонування системи пошуку і порятунку на морі. Тому виникла необхідність створення єдиного підприємства, на яке будуть покладені всі функції із забезпечення пошуку і порятунку на морі. Таким підприємством стане Морська пошуково-рятувальна служба.

Утримання служби пропонується здійснювати за рахунок перерозподілу надходжень від портових зборів, зокрема корабельного збору.

Як зазначають у міністерстві, створення служби дозволить значно підвищити ефективність проведення в Україні операцій з постійного несення аварійно-рятувальної готовності для надання допомоги людям і об`єктам, що зазнали лиха на морі; пошуку і порятунку людей, надання їм першої невідкладної допомоги і евакуації на берег тощо.

Крім того, буде вирішено низку питань, які зараз стоять перед нашою державою, зокрема, щодо ефективного організаційно-технічного забезпечення функціонування національної системи пошуку і порятунку на морі, зокрема ресурсного і фінансового забезпечення, взаємодії з міжнародними, національними і регіональними структурами з питань пошуку і порятунку на морі тощо.

Зауваження і пропозиції до проекту зацікавлені юридичні і фізичні особи можуть надсилати протягом місяця від дня публікації до Державної адміністрації морського і річкового транспорту.