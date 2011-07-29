ПЗЗ призначила додаткове курсування поїзда до Вишгорода на 30-31 липня
18:08, 29 липня 2011Транспорт/Звя'зок
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У зв`язку з проведенням 30 і 31 липня цього року в м. Вишгород українського етапу світового чемпіонату з Формули-1 на воді Південно-Західна залізниця призначила додаткове курсування дизель-поїзда сполученням Київ-Петрівка - Вишгород - Київ-Петрівка.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі ПЗЗ.
Згідно з повідомленням, 30 липня приміський поїзд курсуватиме щогодини, 31 липня курсування буде кожні дві години.
Перше відправлення дизель-поїзда зі ст. Київ-Петрівка о 8.00, останнє - до ст. Вишгород о 22.30.
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