ПЗЗ призначила додаткове курсування поїзда до Вишгорода на 30-31 липня

У зв`язку з проведенням 30 і 31 липня цього року в м. Вишгород українського етапу світового чемпіонату з Формули-1 на воді Південно-Західна залізниця призначила додаткове курсування дизель-поїзда сполученням Київ-Петрівка - Вишгород - Київ-Петрівка.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ПЗЗ.

Згідно з повідомленням, 30 липня приміський поїзд курсуватиме щогодини, 31 липня курсування буде кожні дві години.

Перше відправлення дизель-поїзда зі ст. Київ-Петрівка о 8.00, останнє - до ст. Вишгород о 22.30.