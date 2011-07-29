Міністр оборони Польщі подав у відставку після звіту про Смоленську катастрофу

Варшава. Міністр оборони Польщі Богдан КЛІХ подав у відставку через виявлені польською урядовою комісією порушення у підпорядковому міністерству 36-му авіаполку, відповідальному за перевезення польських високопосадовців.

Як повідомляють польські ЗМІ, глава польського уряду Дональд ТУСК прийняв відставку міністра.

“Я вирішив це зробити тепер, аби ніхто не зміг мені сказати, що у такій складній ситуації мені не вистачило відваги”, - сказав Б.КЛІХ сьогодні на прес-конференції.

Міністр зазначив, що з нетерпінням чекав на презентацію остаточної версії доповіді причин Смоленської катастрофи, яка, серед іншого, підтвердила, що Міністерство оборони не брало участі в організації польоту 10 квітня 2010 року.

За словами Б.КЛІХА, він не давав згоди на переліт найвищих посадовців одним літаком до Смоленська.

“Рішення про те, що усі будуть на борту одного літака, ухвалила канцелярія Президента”, - сказав він.

Він також назвав “нелегким” цей звіт для війська, оскільки документ засвідчує низку проблем у спеціальному 36-му авіаполку, котрий обслуговував польоти найвищих посадовців Польщі.

Як повідомляв УНІАН, польська урядова комісія сьогодні оприлюднила остаточний звіт причин Смоленської авіакатастрофи, в якому головну провину за трагедію поклала на пілотів, які намагалися відійти на “друге коло” в автоматичному режимі, що було неможливим через брак системи ILS на аеродромі в Смоленську.

Екіпаж в кінцевій фазі польоту також покладався на покази радіо, а не барометричного висотоміра, котрий показував їм на кілька десятків метрів вищу висоту, ніж вони знаходилися насправді над рівнем смуги.

Згідно з висновками польських експертів, диспетчери Смоленського аеродрому повинні були бачити більш як 100-метрове відхилення від правильного курсу, але з невідомих причин не повідомили про це екіпажу.