Азаров: уряд профінансує будівництво двох пасажирських катерів для Севастополя

Уряд України профінансує будівництво для Севастополя двох пасажирських катерів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ у суботу журналістам у Севастополі.

«Я знаю проблему так званих річкових трамваїв (у Севастополі), що вони старі. Не знаю як щодо десяти (питання було поставлено саме про десять катерів), треба все рахувати», - сказав глава уряду.

За словами М.АЗАРОВА, «ми все порахуємо, прикинемо, але те, що треба там змінити хоча б парочку... на пару я гарантую».

Разом із тим прем`єр не уточнив, у які терміни буде здійснено фінансування. «Я спеціально зараз їду на цей завод (Севастопольський морський завод ім. Орджонікідзе), щоб усі абсолютно питання, які там накопичилися вивчити й прийняти рішення. Причому воно буде абсолютно виваженим». Як додав М.АЗАРОВ, «ось чим наш уряд характеризується, це тим, що ми не займаємося авантюризмом, ми не розкручуємо в суспільстві всілякі пандемії там, де їх немає, не лякаємо ніякими погрозами, а займаємося своєю справою».

Сьогодні в Севастополі М.АЗАРОВ відвідав у першій міській лікарні відділення ендоваскулярної та мініінвазійної хірургії, що здавалося в експлуатацію, після цього він відбув на Севастопольський морський завод.