У Конго більш як 100 осіб загинули при зіткненні річкових суден

Більш як 100 осіб загинули при зіткненні двох річкових суден в Екваторіальній провінції Демократичної Республіки Конго, передає Газета.Ru з посиланням на Reuters.

Врятуватися вдалося 83 пасажирам. За словами одного з врятованих, на борту обох суден перебувало більш як 200 осіб.

Він також розповів, що один плавучий засіб представляв собою три з’єднані одне з одним моторних каное. Обидва судна йшли в темноті без освітлення.

Влада Демократичної Республіки Конго повідомила журналістам, що поки що не можуть говорити про точну кількість загиблих, оскільки чекають результатів розслідування.