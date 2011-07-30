У Конго більш як 100 осіб загинули при зіткненні річкових суден
13:27, 30 липня 2011Транспорт/Звя'зок
0
Більш як 100 осіб загинули при зіткненні двох річкових суден в Екваторіальній провінції Демократичної Республіки Конго, передає Газета.Ru з посиланням на Reuters.
Врятуватися вдалося 83 пасажирам. За словами одного з врятованих, на борту обох суден перебувало більш як 200 осіб.
Він також розповів, що один плавучий засіб представляв собою три з’єднані одне з одним моторних каное. Обидва судна йшли в темноті без освітлення.
Влада Демократичної Республіки Конго повідомила журналістам, що поки що не можуть говорити про точну кількість загиблих, оскільки чекають результатів розслідування.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter