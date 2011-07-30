"Турецькі Авіалінії" хочуть вдвічі збільшити кількість рейсів до України

Авіакомпанія «Турецькі Авіалінії» (Turkish Airlines) планує збільшити кількість рейсів до України в два рази і довести їх 60 на тиждень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив генеральний директор і голова правління компанії Темель КОТІЛЬ в Києві на прес-конференції з нагоди визнання «Турецьких Авіаліній» кращою авіакомпанією Європи.

За його словами, сьогодні питання про збільшення рейсів вирішується в Державіаслужбі України.

«Якщо нам дозволять вдвічі збільшити кількість рейсів – ми зробимо це. Якби Державіаслужба сказала «Так», ми могли б навіть вчора збільшити кількість рейсів», - зазначив Т.КОТІЛЬ.

Також він повідомив, що компанія «Турецькі Авіалінії» готова здійснювати код-шерінгові рейси з українською авіакомпанією «АероСвіт».

Нагадаємо, що авіакомпанія Turkish Airlines у червні 2011 року в Парижі, за результатами опитування серед 18,8 мільйонів пасажирів зі 100 країн здобула престижну нагороду Skytrax World Airline Awards у категорії «Краща авіакомпанія Європи».

Друге місце в категорії «Краща авіакомпанія Європи» зайняла швейцарська авіакомпанія Swiss International Air Lines (Swiss), третє – німецька авіакомпанія Lufthansa.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «Турецькі Авіалінії» (Turkish Airlines) заснована в 1933 р. з базовим флотом із 5 літаків. Компанія є членом співтовариства «Star Allianse». На сьогоднішній день компанії присвоєно 4 зірки і вона є власником 174 повітряних суден, що здійснюють рейси за 183 маршрутами по всьому світу, а саме за 41 внутрішнім і 142 міжнародними напрямами.

«Турецькі Авіалінії» почали виконувати регулярні рейси за маршрутом Стамбул-Київ-Стамбул в 1993 році.

На сьогоднішній день авіакомпанія зі Стамбулу до України здійснює 31 рейс на тиждень - до Києва, Одеси, Сімферополя, Донецька, Дніпропетровська, Львова.