PCC Mukachevo запустила найбільший в Україні залізничний термінал з перевалки скрапленого газу

ІП «Петро Карбо Хем - Мукачево» (Petro Carbo Chem Mukachevo, PCC Mukachevo) 30 липня презентувало найбільший в Україні перевалочний термінал з приймання, зберігання і відвантаження зріджених вуглеводневих газів та продуктів нафтохімії з залізничних цистерн широкої колії в залізничні цистерни європейського стандарту.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

У повідомленні наголошується, що перевалочний комплекс потужністю до 500 тис. тонн на рік знаходиться в Мукачево (Закарпатська область). Унікальність його місця розташування обумовлена ​​близькістю до кордонів сусідніх з Україною держав (Угорщина - 30 км, Словаччина - 40 км, Польща - 80 км, Румунія - 100 км), а також наявністю під'їзних залізничних шляхів європейського стандарту (ширина колії - 1435 мм) і стандарту країн СНД (ширина колії - 1520 мм).

На терміналі буде проводитися обробка скрапленого газу в основному російського та казахського виробництва.

Для збільшення оперативності обробки вантажів та митного оформлення на території комплексу планується створення поста Ужгородської митниці.

Сьогодні клієнтами терміналу є компанії «КонсалтінгВорлдвайд» (Угорщина), «Паливо» (Болгарія), «ДБ Шенкер» (Польща), «M-Chemicals» sro (Словаччина), «Черкаси-Азот» (Україна), «Рівне-Азот» (Україна), «Bell Holding Corp." (Угорщина), «PRVA Slovenska Propanbutanova» (Словаччина).

«Унікальне розташування терміналу, висока технологічність і безпека робить його надійною сполучною ланкою між Азією та Європою, наповнюючи реальним змістом потенціал України як великої транзитної держави», - заявив директор ІП «Петро Карбо Хем - Мукачево» Сергій ПОГУЛЯЙЛО.

При цьому він додав, що окремим напрямком у розвитку терміналу є участь у забезпеченні внутрішнього ринку скрапленим газом.

«Західно-українські області не володіють достатньою інфраструктурою зберігання і реалізації зрідженого газу, і ми сподіваємося, що поява потужного терміналу в Мукачево дозволить змінити ситуацію з постачанням регіону скрапленим газом і буде сприяти зниженню цін на цей економічний вид моторного палива для автомобілістів», - зазначив керівник підприємства.

Також він додав, що значним проектом в рамках розвитку терміналу в Мукачево є будівництво цеху по заправці газових балонів. Об'єкт заплановано до введення в експлуатацію в 2012 році. «Ми не розглядаємо поставки балонного газу як бізнес - це виключно соціальний проект, спрямований на поліпшення забезпечення місцевого населення цим енергоносієм», - зазначив С. ПОГУЛЯЙЛО.

«Петро Карбо Хем - Мукачево» планує вивести термінал на повне завантаження в жовтні 2011 р.

Довідка УНІАН. Іноземне підприємство «Петро Карбо Хем - Мукачево» (Petro Carbo Chem Mukachevo) розташовано в с. Павшино Закарпатської області (Україна).

Підприємство має перевалочний комплекс, що дозволяє приймати, зберігати та відвантажувати зріджені вуглеводневі гази та продукти нафтохімії з залізничних цистерн широкої колії в залізничні цистерни європейського стандарту.

Перевалочний комплекс здійснює перевалку: зріджених вуглеводневих газів (пропан, бутан, їх суміші) з залізничних цистерн стандарту СНД в цистерни євро-стандарту, кількість постів одноразової переливу зріджених вуглеводнів - 7 цистерн СНД та 5 євро-цистерн, номінальна потужність - понад 500 тис. т / рік; продуктів нафтохімічної промисловості (бензину, дизпалива, сірковуглецю, бензолу, та ін) з залізничних цистерн стандарту СНД в цистерни євро-стандарту, і навпаки; кількість постів одноразової переливу продуктів нафтохімії - 3 цистерни СНД і 3 євро-цистерни, номінальна потужність - понад 300 тис. т/рік.