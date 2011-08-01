ПЗ вкладе в інфраструктуру для прискорення руху поїздів 3 млрд.грн.

Цього року в рамках підготовки до чемпіонату Європи з футболу 2012 року Південна залізниця направить близько 3 млрд. грн. на капітальний ремонт залізничної інфраструктури, щоб прискорити рух поїздів до 160 км / год.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Південної залізниці.

Зокрема, для впровадження швидкісного руху поїздів на магістралі будуть проведені якісні зміни. У напрямку курсування швидкісних поїздів будуть стояти зовсім нові платформи шириною чотири метри, будуть встановлені спеціальні павільйони, система GPS, яка буде попереджати пасажира за 5 км про наближення поїзда. «Ми вперше в Україні робимо мікропроцесорне управління руху на ділянці від Полтави до Лозової. Прокладається система доступу в Інтернет в поїздах», - зазначив начальник Південної залізниці Віктор ОСТАПЧУК.

Крім того, за його словами, для впровадження швидкісних поїздів необхідно здійснити електрифікацію 270 км залізничних шляхів. Причому для того, щоб потяги слідували в Донецьк і Харків зі швидкістю 160 км/год, будуть прибрані вантажні поїзди у напрямку Кременчука - для цього паралельно електрифікують 120 км напрямку Полтава-Кременчук.

В цілому ПЗ вже виконала 30% запланованих робіт з впровадження руху швидкісних поїздів, на що із запланованих коштів освоєно 1 млрд. грн. Згідно з повідомленням, незабаром темпи ремонтних робіт будуть прискорені. «До кінця року інфраструктура для прийому швидкісних поїздів буде готова на 90%», - зазначив В. ОСТАПЧУК.

У березні 2012 року розпочнеться обкатка швидкісних поїздів Hyundai і Skoda на Південній залізниці. Зараз у Харкові створюється спеціальне депо для обслуговування цих потягів.

Нагадаємо, для забезпечення комфортного перевезення пасажирів під час чемпіонату Європи з футболу на напрямках впровадження швидкісного руху в Україні надійшло шість міжрегіональних двосистемних електропоїздів виробництва «Hyundai Rotem», ще чотири поїзди - до кінця 2012 року.