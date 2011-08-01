Рейси «АероСвіту» затримуються - у пілотів акція протесту

Близько 5% рейсів авіакомпанії «АероСвіт» сьогодні затримуються через акцію протесту пілотів літаків Боїнг-737.

Про це повідомив УНІАН помічник генерального директора «Аеросвіту» зі зв'язків з громадськістю Сергій КУЦИЙ, коментуючи інформацію, що з'явилася про затримки рейсів авіакомпанії.

За його словами, це акція протесту, не страйк, оскільки пілоти виходять на роботу, проте «відмовляються виконувати рейси, мотивуючи це морально-психологічним станом, що не дозволяє здійснювати польоти, у зв'язку з тим, що не був виконаний ряд виплат пілотам». Як зазначив він, постраждали як внутрішні, так і міжнародні рейси. «Є затримки рейсів в Москву, Афіни, Дюссельдорф, Габмург, Одесу, Сімферополь», - зазначив С. КУЦИЙ. За його словами, проте, зараз затримуються тільки рейси на виліт з «Борисполя», з ініціативною групою пілотів досягнута домовленість, що рейси на прибуття до «Борисполя» будуть виконуватися.

За словами С. КУЦОГО, основні вимоги пілотів - індексація виплат, початок оплати праці за новим Положенням, яке передбачає збільшення виплат на 18%. Як зазначив він, в даний час адміністрація компанії відпрацьовує з ініціативною групою пілотів ситуацію, готуються документи для підписання, ведеться робота з банками для здійснення виплат. Сума необхідних виплат не називається.