Соболевський призначений головою Держінспекції з безпеки на морському і річковому транспорті
14:22, 01 серпня 2011Транспорт/Звя'зок
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Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив Григорія СОБОЛЕВСЬКОГО головою Державної інспекції України з безпеки на морському і річковому транспорті.
Текст відповідного указу оприлюднено на офіційному сайті глави держави.
Крім того, іншим указом В.ЯНУКОВИЧ призначив Бориса НИКИФОРОВА першим заступником голови Державної інспекції з безпеки на морському і річковому транспорті.
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