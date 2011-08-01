Соболевський призначений головою Держінспекції з безпеки на морському і річковому транспорті

14:22, 01 серпня 2011
Транспорт/Звя'зок
0

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив Григорія СОБОЛЕВСЬКОГО головою Державної інспекції України з безпеки на морському і річковому транспорті.

Текст відповідного указу оприлюднено на офіційному сайті глави держави.

Крім того, іншим указом В.ЯНУКОВИЧ призначив Бориса НИКИФОРОВА першим заступником голови Державної інспекції з безпеки на морському і річковому транспорті.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter