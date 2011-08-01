У Туреччині потрапив у ДТП громадянин України

За повідомленням Посольства України в Турецькій Республіці, вранці 1 серпня на шосе поблизу міста Кириккалє сталася дорожньо-транспортна пригода за участю легкового автомобіля та вантажівки, якою керував громадянин України.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні речника Міністерства закордонних справ України Олександра ДИКУСАРОВА.

Внаслідок ДТП громадянин України із незначними тілесними ушкодженнями був госпіталізований до місцевої лікарні.

Посольство України в Туреччині підтримує контакти з адміністрацією лікарні, Управлінням поліції провінції Кириккале та керівником української компанії-перевізника.

Справа перебуває на контролі Посольства України в Туреччині та Департаменту консульської служби МЗС України.