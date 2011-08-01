ПЗ збільшила перерахування до бюджету та цільових фондів на 4,1%

Придніпровська залізниця (ПЗ) за I півріччя 2011 р. збільшила, у порівнянні з I півріччям 2010 р., перерахування до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів соціального страхування на 4,1% - до майже 1,338 млрд. грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі Придніпровської залізниці.

Зокрема, до держбюджету перераховано 704,725 млн. грн. проти 698,168 млн. за підсумками січня-червня минулого року. До місцевих бюджетів Дніпропетровської, Запорізької областей та АР Крим - 189,331 млн. грн. проти 156,542 млн. грн.

Внески ПЗ до державних цільових фондів соціального страхування зросли на 12,975 млн. грн. - до 443,9 млн. грн.

Основний дохід за I півріччя залізниця тримала від вантажних перевезень.

Пасажирські перевезення за вказаний період залишалися збитковими.