У Черкасах планують закуповувати старі тролейбуси з Європи

Керівництво КП "Черкасиелектротранс" планує закуповувати тролейбуси, які експлуатувалися раніше в європейських містах.

Як повідомив кореспонденту УНІАН виконуючий обов`язки директора КП «Черкассилектротранс» Віталій ДЯДЧЕНКО, підприємство вже надіслало запити до муніципалітетів міст Європи, де є електротранспорт з питанням про можливість викупу старих тролейбусів.

Як зазначив він, вже надійшла пропозиція із одного з міст Німеччини, де пропонують спарені тролейбуси за ціною 22 тис. євро за кожен. У випадку купівлі 7 цих тролейбусів, восьмий тролейбус подарують на запчастини. Всі ці тролейбуси пройшли капітальний ремонт. До того ж Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) готовий фінансувати покупку вживаних тролейбусів з Європи, повідомив В.ДЯДЧЕНКО.

За словами директора КП «Черкасиелектротранс», у міста є три шляхи оновлення рухомого складу тролейбусного парку: купівля нових тролейбусів, заміна кузовів, або покупка старого транспорту. Як повідомив В.ДЯДЧЕНКО, за всіма трьома напрямками проводять переговори. Наприклад, щоб замінити один кузов в тролейбусі необхідно заплатити до 90 тисяч доларів, залежно від комплектації. Нові тролейбуси будуть коштувати близько 220 тисяч євро.