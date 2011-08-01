Літак «АероСвіту» вилетів із Сімферополя до Києва з шестигодинним запізненням

Літак компанії «АероСвіт» рейсом «Сімферополь-Київ», який мав вилетіти о 7.10, попрямував до столиці о 13.00. Затримка вильоту була обумовлена акцією протесту пілотів.

Про це УНІАН повідомив представник сімферопольського аеропорту.

Згідно з розкладом, розміщеним на сайті аеропорту, затримуються ще 5 рейсів «АероСвіту» - до Москви і Києва.

Раніше у понеділок виконавчий директор сімферопольського аеропорту Сергій ШАПКА повідомив журналістам, що квитки на шість рейсів «АероСвіту» придбали більш як 700 чоловік.

Як повідомляв УНІАН, за даними помічника генерального директора «АероСвіту» зі зв`язків з громадськістю Сергія КУЦОГО, близько 5% рейсів авіакомпанії «АероСвіт» затримуються сьогодні, 1 серпня, через акції протесту пілотів літаків «Боїнг-737».

За словами С.КУЦОГО, льотчики вимагають індексації виплат, оплати праці за новим положенням, яке передбачає збільшення виплат на 18%.