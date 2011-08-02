Презентовано першу автоматичну касу з продажу залізничних квитків

У депутатському залі центрального залізничного вокзалу Києва відбулася презентація першої української автоматичної каси з продажу залізничних квитків.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Першої національної мережі автоматичних квиткових кас пасажирського транспорту, на презентації були присутні генеральний директор «Укрзалізниці» Володимир КОЗАК, начальник Південно-Західної залізниці Олексій КРИВОПІШИН, керівник проекту Дмитро СТЕЦЕНКО, інші керівники.

«У першу чергу вже реалізована функція друку квитків на залізничний транспорт на бланках залізниці. До переліку сервісів автоматичної каси входить: продаж квитків на залізничний транспорт, авіа-транспорт, міжміський і міжнародний автобусний транспорт, послуги трансферу, продаж тур-пакетів по Україні, безкоштовний доступ до wi-fi. Автоматична каса має інтерфейс виконаний на 10-ти мовах, до оплати приймає усі види банківських карт, готівку а також сама видає здачу готівкою. Крім того, в автоматичній касі можна отримати квиток на поїзд, придбаний або заброньований через інтернет », - йдеться у повідомленні.

У прес-службі зазначили, що такі автомати до кінця року будуть встановлені на залізничних вокзалах обласних центрів України, а до початку Євро-2012 – на усіх залізничних вокзалах і у приміщеннях крупних торгових центрів.