Воєнохорона «Укрзалізниці» в І півріччі припинила розкрадання майже на 1 млн. грн.

За перше півріччя 2011 року працівниками оперативних груп воєнізованої охорони залізниць було розкрито та попереджено 870 крадіжок на суму 997,6 тис. грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі «Укрзалізниці».

Згідно з повідомленням, в ході проведених оперативних заходів передані до правоохоронних органів 1 060 затриманих. Загалом було розкрито та попереджено крадіжок на Придніпровській залізниці - понад 300, Донецькій - 200, Львівській - близько 150.

Також працівниками воєнізованої охорони регулярно проводяться оперативно-профілактичні заходи на об'єктах залізниці. Кількість затриманих у 1-му півріччі - 5428 чоловік. З них за ходіння шляхами в невстановленому місці - 5376 осіб, за незаконний проїзд у вантажних поїздах - 31 осіб, за зривання пломб та інше - 21 чоловік. До адміністративної відповідальності притягнуто 4457 громадян, загальна сума штрафів складає 153,3 тис. грн.