Наступного року в Києві планують почати будівництво метро на Троєщину

Для будівництва метро на Троєщину необхідно 400 млн. грн. Про це начальник комунального підприємства "Київський метрополітен" Володимир ФЕДОРЕНКО повідомив в інтерв`ю газеті "Хрещатик" (№ 75 (946) від 2.08.2011).

За його словами, підприємство представило пропозиції до програми соціального розвитку міста з проханням виділити приблизно 400 млн. грн. для будівництва метро на Троєщину.

В.ФЕДОРЕНКО відзначив, що починати будівництво необхідно з правого берега, де є станції глибокого залягання і два вузла між станціями "Лук`янівська" і "Тараса Шевченка". "Ці дві лінії і буде перетинати нова лінія. Досить це великий обсяг роботи, складні геологічні умови, і потрібно потужно розгортати виробничу базу, проводити роботу по відселенню підприємств, а це більше 10 об`єктів у зоні будівництва", - сказав він.

За словами В.ФЕДОРЕНКА, наступного року планується розпочати будівництво метро в напрямку Троєщини. «Як ви знаєте, Подільсько-Вигурівська лінія складається з двох: Лівобережної та Подільсько-Воскресенської. У подальшій перспективі, після 2025 року, вони повністю будуть сформовані. У першу чергу потрібно побудувати Подільсько-Вигурівську лінію, щоб якомога швидше вийти на житловий масив Троєщина", - сказав начальник КП «Київський метрополітен».

Він зазначив, що в лівобережній частині є два варіанти проходження лінії метрополітену: по вулицях Бальзака і Маяковського. "У планах - по 2-3 роки на кожну станцію, тому що глибина 60-70 метрів вимагає тривалої проходки. У майбутньому році головні зусилля будуть зосереджені на правому березі, тому що там найтриваліше будівництво", - додав він.

В.ФЕДОРЕНКО також повідомив, що Стратегією розвитку Києва передбачено продовжити лінію метро від станції "Сирецька" до масиву Виноградар. За його словами, "ще потрібно побудувати 3 станції". "До речі, там теж планується будівництво оборотного депо, яке буде допомагати електродепо "Харківське". Всі подальші проекти будуть залежати від будівництва на Троєщину ", - додав начальник метрополітену.

За його словами, оскільки на будівництво нових станцій потрібно чимало коштів, то потрібно "шукати інвесторів, створювати їм цікаві умови". Він зазначив, що КМДА разом з підприємством «Київський метрополітен» активно займається цим питанням, були проведені переговори з японською компанією, є підтримка цього проекту урядом Японії.

Крім того, В.ФЕДОРЕНКО повідомив про план будівництва ще однієї станції за "Академмістечку" убік Новобіличів. "Там зарезервовано майданчик для розміщення електродепо. Це станція "Новобіличі", на якій буде перехід на приміську електричку. Дуже зручно, це ще більше розвантажить станцію "Святошин". Я вважаю, що це реально зробити до 2020 року ", - додав він.

Також начальник КП "Київський метрополітен" повідомив, що до 2025 року планується закупити близько 400 нових вагонів, а списати приблизно 140 вагонів.

У той же час старі вагони будуть модернізовані. "Також залучаємо японські технології, щоб змінити систему приводу, зробити її більш економічною. Плануємо, що вже наступного року з`являться такі вагони ", - повідомив В. ФЕДОРЕНКО.