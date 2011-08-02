У Луганській області горів вагон-локомотив пасажирського поїзда «Микитівка-Попасна»

1 серпня в 18:30 на 18-му кілометрі Донецької залізниці в Попасненському районі Луганської області відбувся спалах вагону-локомотива пасажирського дизель-поїзда «Микитівка-Попасна».

Про це повідомляє прес-служба Міністерства надзвичайних ситуацій.

Пожежею знищено внутрішня частина і моторний відсік вагону-локомотива. Постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється.

Поїзд складався з 3 вагонів, 2 з яких - вагони-локомотиви. У поїзді знаходилися 42 пасажири і 3 представники персоналу потяга.

Від Головного управління Міністерства надзвичайних ситуацій у Донецькій області для ліквідації загоряння залучалися 4 одиниці техніки, а також 16 чоловік, від ГУ МНС в Луганській області - 1 одиниця техніки, а також 4 людини, також в операції брав участь пожежний поїзд станції Попасна.