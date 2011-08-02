Жорсткого контролю на молдавській ділянці дороги "Одеса-Рені" не буде - Держприкордонслужба

Ніякого жорсткого контролю на ділянці дороги "Одеса-Рені", який проходить по території Молдови, не буде.

Про це заявив перший заступник голови Державної прикордонної служби України Павло ШИШОЛІН, повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії зі ЗМІ та зв'язків з громадськістю Державної прикордонної служби України.

«Нещодавно ми з іншими взаємодіючими структурами визначили місця переходу для громадян Республіки Молдова через дорогу для провадження ними господарської діяльності, як це передбачено додатковою угодою», - сказав П.ШИШОЛІН. За його словами, «угодою передбачено нездійснення прикордонного, митного та інших видів контролю на цій частині дороги. Але це дорога, з обох боків якої проходить лінія державного кордону».

Він також зазначив, що «ніхто не знімав з Державної прикордонної служби України обов'язки забезпечувати режим державного кордону на території України, яка прилягає до лінії держкордону з Молдовою. І ті порушення законодавства місцевими жителями і водіями: вихід на проїжджу частину, стихійні ринки, незаконні зупинки автобусів, автомобілів, висадка пасажирів, спроби перетнути кордон поза пунктом пропуску - це, безумовно, має припинятися нашими нарядами, і ми будемо це робити. Ми зобов'язані забезпечити режим, але це не прикордонний контроль, як це дехто свого часу трактував».