«Укрзалізниця» запровадить бездротовий зв'язок в поїздах на базі WiMAX

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») готується до введення послуги бездротового зв'язку у вітчизняних пасажирських поїздах на базі технології WiMAX.

Як повідомляє прес-центр «Укрзалізниці», про це повідомив генеральний директор відомства Володимир КОЗАК в ролику, викладеному на YouTube (http://www.youtube.com/watch?v=8V65BCyD3ag).

За словами В.КОЗАКА, вперше бездротовий зв'язок буде випробуваний на швидкісній ділянці по маршруту Львів-Київ-Харків-Донецьк, який готується до введення швидкісного руху.

Як зазначив гендиректор відомства, роботи по забезпеченню ділянки зв'язком технології WiMAX вже ведуться. При цьому «Укрзалізниця» розраховує на використання WiMAX і для своїх технологічних потреб - бездротової системи спілкування різних підприємств, що входять до складу «Укрзалізниці». Зараз «Укрзалізниця» шукає партнерів серед комунікаційних компаній, готових реалізувати проект по забезпеченню бездротовим зв'язком пасажирських поїздів на всіх діючих в Україні напрямках.

«Сьогодні ми розглядаємо ті пропозиції, які нам дають кращі компанії України та Європи. І краща пропозиція буде втілена в життя. Ми будемо використовувати WiMAX для передачі через Wi-Fi послуги Інтернет-зв'язку, телебачення, мобільного зв'язку. Я хочу запевнити наших пасажирів, в тому, що ця робота буде виконана вчасно і всі якісні послуги, яких вимагає сьогодення, все це буде впроваджено на українських залізницях», - зазначив В.КОЗАК.

Як наголошується в повідомленні, технології сімейства 802.16 дозволяють економічно більш ефективно (у порівнянні з дротяними технологіями) надавати доступ в мережу новим клієнтам і розширювати спектр послуг і охоплювати нові важкодоступні території. Крім того, вони простіші у використанні, ніж традиційні дротові канали.

«До Євро-2012 у нас очікується більше мільйона уболівальників. Вони будуть подорожувати між обласними центрами і найбільшими містами нашої країни. І буде дуже приємно, перебуваючи в поїзді, спілкуватися в Інтернеті зі своїми друзями і ділитися враженнями від того чи іншого матчу», - сказав В.КОЗАК. Як нагадали у відомстві, між містами, які прийматимуть матчі футбольного чемпіонату Євро-2012 у наступному році будуть запущені нові сучасні електропоїзди для повідомлення, закуплені у південнокорейського виробника Hyundai.

Довідка УНІАН. WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) стандарту IEEE 802.16 - стандарт безпровідного зв'язку, що забезпечує широкосмуговий зв'язок на значні відстані зі швидкістю, що відповідає кабельному з'єднанню.

WiMAX підходить для вирішення наступних завдань: з'єднання точок доступу Wi-Fi один з одним і іншими сегментами Інтернету, забезпечення бездротового широкосмугового доступу як альтернативи виділеним лініям і DSL; надання високошвидкісних сервісів передачі даних (до 3Мб / с) і телекомунікаційних послуг; створення точок доступу , не прив'язаних до географічного положення. WiMAX дозволяє здійснювати доступ в Інтернет на високих швидкостях, з набагато більшим покриттям, ніж у Wi-Fi мережі.